“Vaffanc*lo! Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro” | Pif a Cartabianca sbotta | il video è virale

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ildella sfuriata di Pif a, nella prima serata di ieri, in poche ore è già diventatoe racchiude, fortunatamente, il pensiero e la reazione di gran parte degli italiani. Dopo l’arresto di, il boss mafioso super latitante, molti giornalisti si sono recati nei suoi territori per raccogliere il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.