Usa 2024 | Trump chiede a Meta di tornare su Facebook | «La sospensione inibisce il dibattito pubblico»

Open

...il suo diritto di rientrare nella piazza pubblica di Facebook in vista delle presidenziali del... L'avvocato di Trump - spiega l'emittente- non ha minacciato alcuna causa legale contro la ...... è morta la donna più anziana del mondo: Suor Andrè aveva 118 anni durante l'atterraggio Nepal, precipita aereo con 72 persone a bordo DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA, tornado in Alabama e ... Usa 2024, Trump chiede a Meta di tornare su Facebook: «La ... Donald Trump ha chiesto ufficialmente di tornare su Facebook, uno dei social da cui era stato bandito per la sua retorica incendiaria culminata nell'attacco al Capitol. Lo ha reso noto il comitato del ...La lettera a Mark Zuckerberg: 'La sospensione dell'account ha radicalmente snaturato e ristretto il dibattito pubblico'. Una decisione sul reintegro di Trump è attesa nelle prossime settimane. L'ex pr ...