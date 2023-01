Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 18 01 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Io non so come fare da qui alle scelte, non so davvero come fare. Che aspetto le anticipazioni dicon ansia pur’io, ormai. Ma mica perché sono impaziente di scoprire come si concluderanno ‘sti troni, quello s’è capito da settembre. L’unica cosa che bramo è che i due tronisti pongano fine a questa lenta (e noiosissima) agonia e si levino finalmente dai mar*ni, perché non ce la si fa più. Cioè ci stiamo accorgendo che stiamo parlando delle STESSE COSE da MESI, ormai? Che vediamo la STESSAin loop, praticamente? Bacio con un*, contentino all’altr*, un* esce dallo studio incaz*at*, quell’altr* rincorre, e poi litigano, e poi si placano, e poi riprendono a scannarsi. ECCHEDUECOGLI*NI oh! Sarà più o meno da fine ottobre che sono rimasti in tre gatti (LETTERALMENTE, proprio). Che ci sia ancora tutta st’indecisione nella ...