Uno sciopero molto doloroso per Urbano Cairo e La7 Senza Mentana | Gruber e Floris | vince la Berlinguer

Il Post

Questo è il responso distudio condotto da Trasnsport&Environment , la Federazione europea per ... leggi anche I benzinai confermano lodel 25 e 26 gennaio: cosa sta succedendo al prezzo ...indetto da un consorzio di operatori del settore, che rappresenta una parte dei lavoratori della grande distribuzione di combustibili. Tra i motivi delloci sono le ... In Francia è stato indetto un ampio sciopero contro la proposta del governo di riformare le pensioni I gestori delle pompe di benzina in Italia sono in subbuglio, da tempo si parla di uno sciopero di due giorni, che è appena stato ufficialmente confermato. Da giorni si parla di uno sciopero imminente ...Niko Pandetta pubblica su Instagram una lettera scritta in carcere dopo tre mesi dall’arresto a Milano: “Fatemi pagare per i miei sbagli, ...