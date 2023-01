Unisa | dolore e cordoglio per la giovane dottoranda investita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStava svolgendo un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria chimica dell’Università degli Studi di Salerno Zharbossyn Assem, la ragazza di 27 anni che ha perso la vita ieri dopo essere statada un’automobile che l’ha travolta mentre attraversava la strada in via Stanislao Lista, la traversa che costeggia lateralmente il teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Forse complice il maltempo, la strada bagnata ed il forte vento, nel fare la curva l’automobilista, un ragazzo di vent’anni di Mercato San Severino, negativo al test per alcol e droga, non ha visto la ricercatrice e l’ha presa in pieno. Il corpo della povera vittima è rimasto incastrato nell’auto ed è stato necessario utilizzare un crick e l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo, ormai privo di vita. A nulla è valso l’arrivo sul posto di ...