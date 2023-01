UniFi non farà test del Dna sui «liquidi seminali» trovati nei lavandini

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Aiuta Facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 3421829843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Tra il 17 e il 18 gennaio 2023 su Facebook e Twitter è diventata virale una comunicazione inata all’area risorse umane dell’università di Firenze (), che ha come oggetto la frase «umani nello scarico del lavabo». La comunicazione, stampata su un foglio A4 e affissa alla parete, spiega che «in seguito a numerose segnalazioni» di scarichi intasati, «sono stati riscontrati inquietanti quantitativi di liquido seminale maschile coagulato con agglomerati di peli all’interno delle tubature, provocandone l’occlusione». Il messaggio prosegue chiedendo «la cessazione delle attività di masturbazione all’interno dei ...

