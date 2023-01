Un turno di squalifica per Favilli e Partipilo

Sport Napoli News

... con quella di oggi l'olandese, diffidato, è arrivato a cinque ammonizioni in stagione, ragion per cui verrà fermato dal Giudice Sportivo e dovrà scontare undi. Con sette vittorie ,...... si è abbattuta pesante la mano del giudice sportivo, che gli ha comminato 4 giornate di,... come dimostra la vittoria 1 - 0 in casa del Villa Valle nell'ultimo. Il mister, rimasto con ... Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: turno di squalifica per 4 ... StampaIn vista del derby con il Napoli, in programma sabato pomeriggio, Nicola non avrà a disposizione Fazio, out a causa di una lesione muscolare al polpaccio sinistro riportata contro l’Atalanta. L’ ...Il canarino e il bresciano tra i nove squalificati da parte del giudice sportivo dopo la prima giornata di ritorno. Salteranno la partita di domenica al “Rigamonti” ...