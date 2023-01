(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Parla Daniele Borella (Croce Verde): "Non è uno pseudo - lavoro, è un'occasione di crescita e civismo". Su 26 posti disponibili ad oggi solo 9 candidature, ma il trend cambiapubblica ...

LA NAZIONE

Parla Daniele Borella (Croce Verde): "Non è uno pseudo - lavoro, è un'occasione di crescita e civismo". Su 26 posti disponibili ad oggi solo 9 candidature, ma il trend cambiapubblica ...Coloro che desiderano assistere all'evento, possono contribuire con una donazione a favore di...Stefano Oradei, ballerino ed ex maestrotrasmissione tv Ballando con le Stelle, Fabrizio D'... Un ‘sos‘ nella capitale del volontariato “Obiettivi snaturati, da qui il flop“ È davvero un’ottima notizia l’approvazione della delibera SOS Rider da parte dell’assemblea capitolina. Un atto con lo scopo di fare un passo avanti nella tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del ...Pratelli: La delibera "Sos rider" impegna Roma per dignità e qualità del lavoro - "È davvero un'ottima notizia - rileva l'assessora Claudia Pratelli ...