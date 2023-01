Tiscali

Un inizio di Slam cosìnon si era mai visto. Janniksi qualifica al terzo turno degli Australian Open, demolendo Tomas Martin Etcheverry in 1 ora e 44 minuti col punteggio di 6 - 3 6 - 2 6 - 2 e stacca il ......Proiettato nel ruolo di numero 2 della squadra azzurra di Coppa Davis dagli infortuni die ... in tale veste, ha innescato ilsuccesso di questa disciplina, avviandola a diventare il ... Un Sinner travolgente a Melbourne: “Ho servito… giusto” Un inizio di Slam così travolgente non si era mai visto. Jannik Sinner si qualifica al terzo turno degli Australian Open, demolendo Tomas ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...