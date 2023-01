Un posto al sole | trama 18 gennaio 2023 | il colpo di testa di Nunzio

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)Cammarota deciderà di lottare per Chiara Petrone, come si evince dalle anticipazioni di Unalrelative all'episodio di mercoledì 18. Il giovane chef, dopo una breve tresca amorosa con Alice Pergolesi, ha deciso di lasciarla per dedicarsi al suo rapporto con l'imprenditrice e pianificare le loro nozze. La figlia di Elena, però, ha reagito con rabbia alle parole die ha addirittura provato ad aggredirlo. Il ragazzo, per difendersi e per cercare di bloccare Alice, le ha stretto i polsi e l'ha cacciata dal suo appartamento. La Pergolesi, subito dopo, è tornata a casa e Marina ha notato i lividi sui suoi polsi. A quel punto, la Giordano l'ha incalzata per farsi raccontare cosa fosse successo e lei ha spiegato alla nonna di aver subito un tentativo di ...