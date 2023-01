Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) 1943: Domenica di neve allo stadio. In programma Torino-Ambrosiana Inter: una classica che i lombardi vincono per 3-1. Un risultato che i tifosi granata non accettano, tanto da improvvisare una scarica di palle di neve. La contestazione serve a poco, tuttavia – anche se nessuno evidentemente lo può ancora sapere – da questo momento in avanti il Grande Torino non perderà più una partita casalinga, inanellando sei anni di imbattibilità. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.