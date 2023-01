Un argentino ex Catania e Sampdoria cambia squadra | è UFFICIALE al Tristan Suarez

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Gonzalo Bergessio, attaccante ex, riparte da un nuovo club. Il giocatore vestirà la maglia del...

ItaSportPress

Gonzalo Bergessio non si ferma e riparte con una nuova avventura. L'attaccante, 38 anni, ha intrapreso una nuova esperienza nel calcio, L'exha scelto di vestire la maglia del Tristan Suarez , club di seconda serie. Il bomber si era svincolato il primo gennaio dal Platense. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(...Arbitro: Salvatore Marco Testai di. Tra il silenzio desolante del neutro 'Paolo Borsellino' ... Acosta prova a tenere alta la squadra, ma l'risultata troppo isolato e la percentuale di ... Bergessio, l’ex Catania firma per il Tristan Suarez Gonzalo Bergessio non si ferma e riparte con una nuova avventura. L'attaccante, 38 anni, ha intrapreso una nuova esperienza nel calcio argentino, L'ex Catania ha scelto di vestire la maglia del Trista ...La storia del "Pitu", l'argentino che tolse la 10 a Messi prima di Neymar: talento romantico rotto dagli infortuni, rinato a Catania.