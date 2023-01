Un abitante di Castelvetrano a Cartabianca | “Hanno sbagliato ad arrestare Messina Denaro” E Pif sbotta | “Vaffan**lo | mi fai più schifo di lui” | VIDEO

Corriere TV

Non tutti hanno esultato per la cattura di Matteo Messina Denaro . A, il paese dove il capomafia è nato sessant'anni fa, alcuni cittadini hanno tradito un ...commentato un altro. ...Non c'è più nulla da recuperare', dice undi via Vespri con la casa invasa dall'acqua. Per ... i colleghi dei distaccamenti di Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo eai quali si ... Messina Denaro, lo sfogo di Pif contro un abitante di Castelvetrano: «Vaffa... a chi dice che l'arresto è un errore» Perché un boss di 60 anni, metà dei quali trascorsi in latitanza, dovrebbe iniziare a fare quello che prima di lui non hanno fatto i suoi “maestri”: Riina e Provenzano o i suoi “compagni di scuola”: G ...Il regista ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca su Rai 3 Lo sfogo di Pif a #Cartabianca su Rai 3 dopo aver sentito un abitante di Castelvetrano, nel trapanese, paese natale di Messina Denaro dir ...