Globalist.it

Mohammad Mehdi Karami,impiccato il 7 gennaio dopo essere stato arrestato durante le dimostrazioni anti governative iniziate in settembre in Iran, ha potuto difendersi in tribunale per meno di 15 minuti ...Meno di quindici minuti. È il tempo durante il quale Mohammad Mehdi Karami - ilimpiccato il 7 gennaio dopo essere stato arrestato durante le dimostrazioni anti - governative in Iran - ha potuto difendersi in tribunale prima di ricevere la condanna a morte. BBC ... Un 22enne iraniano ha avuto solo 15 minuti per difendersi al processo, prima di essere impiccato Lo fa sapere Bbc Persian, secondo cui il 22enne non ha potuto scegliere un avvocato ma gli è stato assegnato un legale come succede in casi di spionaggio.Mohammad Mehdi Karami, 22enne iraniano impiccato il 7 gennaio dopo essere stato arrestato durante le dimostrazioni anti-governative iniziate in settembre in Iran, ha potuto difendersi in tribunale per ...