Ultime Notizie – Zelensky su schianto elicottero | “Dolore indicibile | scoprire le cause”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “” è stato espresso dal presidente ucraino, Volodymyr, parlando dellodell’avvenuto a Brovary, sobborgo orientale di Kiev, nel quale hanno perso la vita i vertici del ministero dell’Interno. In un post su Telegram il presidente ha parlato di “tragedia terribile” e di “mattina nera” per il Paese. “Il numero esatto delle vittime della tragedia è attualmente in fase di definizione. Tra loro ci sono il ministro dell’Interno dell’Ucraina, Denys Monastyrskyi, il suo primo vice Yevhen Yenin, il sottosegretario Yuri Lubkovych, i loro assistenti e l’equipaggio dell’”, ha confermato, che ha annunciato di aver incaricato i servizi di sicurezza dell’Ucraina, in collaborazione con la polizia nazionale, di ...

Corriere della Sera

Un recente aggiornamento dei termini e condizioni di Apple ha reso molto difficile per coloro che non posseggono un iPhone utilizzare Apple TV 4K senza problemi. Nelleore sul web sono montate le proteste di utenti infuriati per questa novità. Il motivo è per certi versi assurdo: le modifiche dei termini e condizioni di Apple infatti mostrano un popup sul set ...A pesare sono i venti macroeconomici che hanno avuto un impatto negativo su tutti i settori (leindiscrezioni parlano di una Microsoft pronta a licenziare 11mila dipendenti ). Canalys, ... Messina Denaro in carcere scherza: «Precedenti Io fino a oggi ero incensurato, poi non so che è successo» Con il passare delle ore aumentano esponenzialmente le chances che Davide Nicola torni ad essere il tecnico della Salernitana, già da oggi. L'idea del presidente Iervolino ...Le ultime news sul rinnovo di Rafael Leao. L'attaccante del Milan è l'uomo più chiacchierato della squadra rossonera per questa vicenda.