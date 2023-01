Ultime Notizie – Ucraina | Putin potrebbe annunciare oggi seconda mobilitazione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Vladimirfin daunaondata di mobilitazioni per rafforzare le forze armate del paese. La previsione è del Institute for the Study of War (Isw). Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha annunciato cheterrà un discorso a San Pietroburgo per le commemorazioni del 18 gennaio, data in cui 80 anni fa le forze sovietiche riuscirono a rompere l’assedio nazista a Leningrado. Apiace sfruttare le date simboliche per rivolgersi al popolo russo, e alcuni blogger sostenitori della strategia bellica del presidente hanno ipotizzato che coglierà questa opportunità perla”, afferma l’Isw, istituto con sede a Washington. Anche le intelligencee ...