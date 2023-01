Ultime Notizie – Ucraina | arcivescovo Kiev | “455 bambini morti e 336 dispersi ufficiali”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “?Isoffrono di più. Secondo i rapporti delle autorità statali ucraine, al 16 gennaio di quest’anno 336sono ufficialmente considerati; 455sono. Sono solo casi documentati. 897 sono feriti. Ma grazie a Dio, 9.916in quei burrascosi eventi delle operazioni militari insono stati alla fine ritrovati”. L’maggiore di, Sviatoslav Shevchuk, aggiorna i dati delle piccole vittime e deia causa della guerra. “C’è una sensazione generale dell’escalation di questa guerra. Gli attacchi russi – sottolinea Shevchuk in un videomessaggio – si stanno intensificando non solo in prima linea, ma anche nelle nostre pacifiche ...

Virgilio Notizie

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Riflettori su inflazione e banche centrali Nellesettimane (... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e ...Notte di paura nel Vallo di Diano, nel Salernitano, a causa delle abbondanti piogge delleore. Il fiume Tanagro ha rotto gli argini tra Teggiano e Sala Consilina allagando terreni e rendendo impraticabili diverse arterie principali e strade interpoderali. Quasi tutti i canali ed i ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Da Paesi Ue quasi 50 miliardi di aiuti a Kiev In vista della partita di questa sera contro l'Inter, valida per la Supercoppa Italiana, Stefano Pioli sembra che si affiderà all'esperienza, perlomeno in difesa. Come ...Felipe Massa ha vestito la tuta della Ferrari dal 2006 al 2013 avendo la possibilità di condividere il box del Cavallino con grandi campioni del mondo come Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Fernand ...