Ultime Notizie – Tromba d’aria a Valmontone | 2 feriti lievi e danni a decine di case

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Circa 30-40 abitazioni sono state danneggiate nel centro di, cittadina della provincia di Roma colpita ieri da una. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro, in particolare in via Gramsci, via Colle Piscarello e nelle zone limitrofe. Si sono verificati il distacco di tegole e pannelli fotovoltaici con danneggiamento di alcune auto parcheggiate in strada. A causa della caduta di alcuni rami e alberi in strada è stato necessario interrompere la circolazione stradale in alcuni punti. Si è anche verificata l’interruzione dell’energia elettrica per un cavo danneggiato dalla caduta di un albero.in maniera non grave una donna straniera, colpita da una finestra della sua abitazione, e un uomo, colpito da alcune tegole alla spalla. Come si apprende, è stata ...