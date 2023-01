Ultime Notizie Serie A | fatta per Nicola | le parole d’addio di Agnelli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 11.30 –per– L’allenatore torna subito sulla panchina della Salernitana. La notizia. 11.00 – Parla– L’addio dell’ormai ex presidente della Juventus. Le dichiarazioni. 23.30 – Parla Deulofeu – L’attaccante spagnolo fa chiarezza sul futuro. Le dichiarazioni. 23.00 – Parla Inzaghi – La carica prima della Supercoppa. Le dichiarazioni. 19.05 – Parla Pioli – L’allenatore del Milan ha parlato in vista della finale di Supercoppa di domani. Le dichiarazioni 18.15 – Parla Calabria – Il terzino di proprietà del Milan ha parlato in vista del match di domani contro l’Inter. Le17.05 – Villar attacca ...

