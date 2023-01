Ultime Notizie – Saviano | “Boss Graviano mi querela e chiede sequestro mio romanzo”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “IlGiuseppe, uno degli assassini di Falcone e Borsellino, responsabile insieme a Matteo Messina Denaro delle stragi di Roma, Firenze e Milano, mandante dell’assassinio di don Pino Puglisi, miildel mio‘Solo è il coraggio'”. Lo scrive Robertosu Twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sport Fanpage

Lo sciopero dei benzinai è stato proclamato nei giorni scorsi per protestare contro alcuni aspetti del decreto trasparenza introdotto dal governo in seguito ai rincari dellesettimane. Nel ...Inverno alla riscossa. Dopo un autunno estremamente mite e un inizio di stagione con temperature anomale, il freddo ha raggiunto l'Italia. Ma quanto durerà Il sito ' meteogiuliacci.it ' riporta che '... Calciomercato, ultime news in diretta: a sorpresa Davide Nicola torna allenatore della Salernitana ROMA (politica) - I leader delle rispettive coalizioni lo hanno dichiarato apertamente nelle scorse ore ai microfoni di Radio24 ilmamilio.it - contenuto esclusivo I due principali candidati alla ...Insomma, il divertimento online negli ultimi 10 anni si è evoluto, raggiungendo delle forme totalmente inedite e provocando anche un grande cambiamento negli interessi di qualsiasi utente o addetto ai ...