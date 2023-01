Ultime Notizie Roma del 18-01-2023 ore 11 | 10

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Talin studio Putin potenze l’esercito la Russia era un milione e mezzo di soldati entro il 2026 Intanto il presidente ucraino zielinski fa sapere che il premier Giorgia Meloni sarà presto a Chieve il consiglio supremo di difesa ribadito l’impegno dell’Italia a difendere la sovranità territoriale dell’Ucraina un sostegno che la presidente della commissione europea von der line assicurato per tutto il tempo necessario profumi abiti firmati Nel covo di Matteo Messina Denaro Nordio ha firmato il 41 bis è il proprietario dello stabile a Campobello di Mazara è il vero Andrea Bonafede ora indagato il boss detenuti a L’Aquila dove sarà curato l’oncologo dice grave per la procura girava indisturbato per locali a registro anche il nome del suo medico prima a tempo perso l’Italia da nord a ...

Virgilio Notizie

2023 - 01 - 18 11:22:15 Testimoni: l'esplosione a bordo dell'elicottero Testimoni oculari hanno riferito che c'è stata un'esplosione a bordo dell'elicottero dei Servizi di emergenza ucraini caduto ...TEMI: no vax no vax friuli no vax udinefriuliudine sospensione lavoro no vax tar fvg università udineLavorare sotto terra, le grotte di Villanova cercano personale ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Da Paesi Ue quasi 50 miliardi di aiuti a Kiev Francesco Totti, negli ultimi mesi, è sulla bocca di tutti e chiunque si sente in dovere di rilasciare dichiarazioni sulla sua vita. Realtà Un modo per avere notorietà Non ci è dato saperlo, ma ...L’ultima assemblea degli azionisti Juventus di Andrea Agnelli, dopo 13 anni di presidenza, si apre con un minuto di silenzio per le due leggende Castano e Vialli e il congedo del ...