Ultime Notizie Roma del 18-01-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale fumata bianca Montecitorio per le lezioni di 9 membri laici Sui dieci previsti delle CSM Consiglio Superiore della Magistratura secondo dati ufficiosi 9 hanno superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell’assemblea per far scattare le elezioni a mancato l’obiettivo per una settantina di voti felice Giuffrè serviranno nuova votazione per la copertura delle decimo posto Pier Antonio Panzeri è detenuto in seguito al Qatar che ha deciso di collaborare con la giustizia belga e per questo ha potuto firmare un accordo con la procura sulla condanna dovrà scontare in carcere o con braccialetto elettronico almeno un anno effettivo sempre che le dichiarazioni che fornirà I magistrati sulla vi saranno sincere Panzeri tanta i media di Bruxelles ammette di aver partecipato un’organizzazione criminale ...