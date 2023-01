Ultime Notizie Roma del 18-01-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è fissata per domani mattina probabilmente nel carcere pagliarelli di Palermo l’udienza di convalida dell’arresto di Giovanni Lupino 59 anni l’uomo arrestato lunedì mattina insieme al boss Matteo Messina Denaro è stato proprio Lupino commerciante di olive agricoltore di mestiere incensurato ad accompagnare l’ex latitanti in auto alla clinica Maddalena di Palermo l’uomo che un volto nuovo per gli incrementi ora accusato di favoreggiamento è procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso intanto l’attenzione degli inquirenti si concentra non solo sui fiancheggiatori ma anche su un’agenda del box e sulle tue carte mediche Messina Denaro è stato portato nel super carcere dell’Aquila continuerà la chemioterapia si è concluso il tavolo tecnico carburante ...