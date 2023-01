Ultime Notizie Roma del 18-01-2023 ore 08 | 10

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora Buona giornata da Francesco Vitale fumata bianca Montecitorio per le lezioni di 9 membri laici Sui dieci previsti delle CSM Consiglio Superiore della Magistratura secondo dati ufficiosi 9 hanno superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell’assemblea per far scattare le elezioni a mancato l’obiettivo per una settantina di voti felice Giuffrè serviranno nuova votazione per la copertura delle decimo posto Pier Antonio Panzeri è detenuto in seguito al Qatar che ha deciso di collaborare con la giustizia belga e per questo ha potuto firmare un accordo con la procura sulla condanna dovrà scontare in carcere o con braccialetto elettronico almeno un anno effettivo sempre che le dichiarazioni che fornirà I magistrati sulla vi saranno sincere Panzeri dai media di Bruxelles ammette di aver partecipato un’organizzazione criminale di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Arriva The Last of Us , la ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Lo riporta il New York Times: con le scorte statunitensi in calo e i produttori di armi che non riescono a tenere il passo con le operazioni ucraine, il Pentagono sta ricorrendo a due alternative per ... Messina Denaro, ultime news: il boss in carcere all'Aquila. Nordio firma il 41-bis - Cronaca Nonostante le parole di Giuntoli, che si dice non ottimista, il Napoli avanza per Azzedine Ounahi. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, tl centrocampista marocchino, protagonista di uno sple ...Colpo all'ala stragista della camorra di Ponticelli. Sei persone arrestate: in cella i mandanti e gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo che il 23 luglio scorso rischiò ...