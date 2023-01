Ultime Notizie – ‘Relazione pericolosa’ tra Covid e trombosi | italiani scoprono recettore chiave

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Uno studio italiano coordinato dall’Università Sapienza di Roma fa luce sullatra, scoprendo unnell’associazione fra l’infezione da Sars-CoV-2 e la formazione di coaguli a rischio di infarto e ictus e aprendo nuove prospettive di cura. Il lavoro è pubblicato su ‘Circulation Research’, rivista ufficiale della Società americana di cardiologia. La grave polmonite bilaterale con conseguente insufficienza respiratoria non è la sola causa di mortalità per-19, ricordano gli esperti. I pazienti subiscono spesso le complicanze di embolie polmonari, infarto del miocardio e ictus, che sono altrettanti fattori di rischio di morte. Nei casi più gravi, circa il 20% dei pazienti ospedalizzati può avere conseguenze ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nel settore tecnologico, molte aziende hanno ridotto la forza lavoro nellesettimane, a causa delle recenti difficolta' e dell'outlook in chiaroscuro per l'economia statunitense e globale. Nel ...2023 - 01 - 18 11:39:01 Pioggia e vento in Campania: 520 interventi dei vigili del fuoco Forte vento e pioggia stanno interessando da ieri la Campania: nelle36 ore i vigili del fuoco hanno ... Messina Denaro, trovato secondo covo: è un bunker. Le ultime notizie A margine della conferenza stampa del 'Sei Nazioni' di rugby è intervenuto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.Milko Skofic risponde alla domanda se sua madre è morta serena. Negli ultimi mesi Gina Lollobrigida stava male, la caduta a settembre che le ha causato la rottura del femore, l’intervento, si stava ...