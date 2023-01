Ultime Notizie – Qatargate | Giorgi | “Commercialista e Panzeri in Qatar durante i Mondiali”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “All’inizio del 2019,(l’ex eurodeputato Pier Antonio, ndr) ha pensato che invece di prendere contanti sarebbe stato preferibile creare una struttura legale alla quale avremmo potuto partecipare – principalmente lui, perché io avevo il mio lavoro – e quindi gestire il flusso di denaro. Ecco perchési è rivolto alla sua, Monica Bellini, che tra l’altro è andata acon“. Sono le dichiarazioni di Francesco, ex assistente die compagno dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, riportate nel mandato di arresto europeo, firmato dal giudice istruttore belga Michel Claise nel mandato di arresto europeo eseguito a Milano per la ...

Virgilio Notizie

... ma nel periodo di convalescenza, anche quando si trovava ancora in ospedale, l'attore ha avuto modo di promuovere con alcuni post la seconda stagione di Mayor of Kingstown e in questeore i ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Da Paesi Ue quasi 50 miliardi di aiuti a Kiev La notizia della morte di Van Conner, co-fondatore e bassista degli Screaming Trees arriva come un fulmine a ciel sereno proprio dalla pagina Facebook del fratello Gary Lee. Aveva 55 anni.Serve un erede di Cristiano Ronaldo, un calciatore che faccia di nuovo esaltare la piazza e regali anche a ten Hag qualità per tornare a sognare. E chi se non Victor Osimhen