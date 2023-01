Ultime Notizie – Partnership Figc-adidas | Gravina ‘oggi inizia una nuova era’

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Oggiunaera per il calcio italiano”. Queste le prime parole con cui il presidente della, Gabriele, ha aperto la presentazione, questa mattina presso l’store di via del Corso a Roma, lache nei prossimi anni vedrà l’azienda tedesca vestire le Nazionali Azzurre. I primi a indossare lamaglia ‘Home’, già disponibile insieme al kit ‘Away’ sulStore, sul sito e sulla app, neglistore e presso alcuni rivenditori autorizzati, saranno i ragazzi della Nazionale Under 18, che nel pomeriggio a Coverciano affronteranno in amichevole i pari età della Spagna. Una prima volta storica, visto che mai nel passato una Nazionale giovanile aveva avuto l’onore di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Tutte le15, dal 2007/08 in avanti. Le quote Per i bookmaker, la Juventus è nettamente ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le18 gennaio - 14:12I biancocelesti hanno infatti superato gli ottavi in tutte le11 edizioni del torneo dalla ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le18 gennaio - 14:13 Messina Denaro, trovato secondo covo: è un bunker. Le ultime notizie Antonella è perplessa e chiede all'amica di spiegarle perché lei e George non sono più uniti come un tempo Attilio e Antonella non riescono a comprendere se sia accaduto qualcosa fra Nikita e George, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...