Ultime Notizie – Morte Libero De Rienzo | pm chiede condanna a 13 anni per pusher

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)re a 13di carcere Mustafa Minte Lamin, il gambiano di 33, accusato di aver ceduto droga all’attoreDe, morto il 15 luglio del 2021 per un’overdose di eroina nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo, nella Capitale. Questa la richiesta al termine della requisitoria, davanti al giudice monocratico, del pm Francesco Minisci, titolare del fascicolo sulladell’attore. La procura contesta allacome conseguenza di altro reato, accusa per la quale il pm ha chiesto unaa quattro, e la detenzione e cessione di stupefacenti, reati per cui sono stati sollecitati nove. L’uomo è accusato di aver ceduto droga oltre che all’attore anche ...

