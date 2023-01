Ultime Notizie – Messina Denaro | tra oggi e domani interrogatorio autista boss

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si terrà tral’di garanzia di Giovanni Luppino, 59 anni, l’uomo arrestato lunedì mattina insieme con ilMatteo. È stato proprio Luppino, commerciante di olive, agricoltore di mestiere, incensurato, ad accompagnare l’ex latitante in auto alla clinica Maddalena di Palermo. Luppino, che non è parente delomonimo, è un volto nuovo per gli inquirenti. Non era mai stato coinvolto in operazioni antimafia. Da tempo si era dedicato al commercio delle olive del tipo “cultivar Nocellara del Belìce”. Un comparto che genera milioni di euro tramite magazzini d’ammasso sul territorio di Campobello di Mazara e Castelvetrano. Luppino è accusato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso. ...

