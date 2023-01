Ultime Notizie – Messina Denaro | Meloni | “Chi sminuisce cattura infanga lavoro di eroi silenziosi”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Il suo nome era Filippo Salvi ed è il Maresciallo dei Carabinieri al quale i colleghi hanno dedicato l’arresto del boss. Filippo aveva 36 anni ed era molto legato al suo, quando – nel 2007 – morì durante un’indagine proprio per cercare di arrivare al boss. Quando si tenta di sminuire ildei tanti uomini e donne che ogni giorno, con coraggio e spirito di abnegazione, dedicano la loro vita alla lotta alla criminalità organizzata, sianche la memoria dicome Filippo”. Così la premier Giorgia, che posta una foto del giovane maresciallo dei Carabinieri scomparso nel 2007. “Noi non vogliamo dimenticare il suo sacrificio e quello di tanti italiani che hanno dato la loro stessa vita per un’Italia ...

Virgilio Notizie

A poche settimane dagli ultimi rumor sulla NVIDIA RTX 4060 e 4050 , emergono nuove voci di corridoio sulla scheda grafica GeForce RTX 4060 Ti di NVIDIA che a quanto pare potrebbe sfoggiare un TGP ...Gossip di oggi 18 gennaio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 18 gennaio 2023 troviamo i clamorosi retroscena dietro l'eredità della Lollobrigida e gli allenamenti della Leotta che continuano a scaldare il web. Ecco quindi gli ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Da Paesi Ue quasi 50 miliardi di aiuti a Kiev In Campania sette edifici su dieci non dispongono ancora del certificato di collaudo statico (70%), otto su dieci manca quello di agibilità (82%), Legambiente, solo in 3 edifici su 10 fatte indagini s ...Una grave vulnerabilità scoperta nei mesi scorsi non è ancora stata risolta su oltre 4 mila Sophos Firewall. Non può essere sfruttata in massa, ma può essere utilizzata per attacchi mirati ...