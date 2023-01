Ultime Notizie – Messina Denaro | La Russa | “Vittoria dello Stato ma non abbassare la guardia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Non si può mai considerare battuta la mafia”, l’arresto di Matteo“è una, un successo clamoroso ma non è la chiusura di un cerchio, non si puòla“. Così il presidente del Senato, Ignazio La, a Controcorrente su Rete4. “I latitanti di mafia – sottolinea La– si nascondono nel loro ambiente, possono nuotare solo nella loro acqua dove hanno coperture, amicizie, omertà. Ha detto bene Giorgia Meloni a dire che adesso dobbiamo individuare chi ha reso possibile una così lunga latitanza. Anche per dare un segnale perché per troppo tempo si sono create cinture di complicità attorno a latitanti di mafia“. Larigetta quindi qualunque ipotesi che ci sia ...