Ultime Notizie – Incendio nave Gnv | Monti ‘situazione stabilizzata’

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “La situazione sulla Superba si è stabilizzata. Adesso bisognerà procedere immediatamente con lo svuotamento delle acque che hanno consentito di spegnere l’in una prima fase, quindi con la stabilizzazione dellauna volta che sarà svuotata, il raffreddamento perché è evidente che è surriscaldata, poi la messa in sicurezza e infine lo spostamento in un luogo in cui si potrà intervenire sul garage numero 4 che oggi è ancora chiuso ermeticamente in modo che non possa entrare ossigeno e alimentare qualche focolaio”. A dirlo è Pasqualino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale.L’a bordo delladella Gnv è divampato da sabato sera, prima della partenza per Napoli, e da allora i vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di domare le ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

A tal riguardo arrivanodi mercato in merito ad una possibile partenza di Dusan Vlahovic a ...Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a giugno per circa 110 milioni di euro Secondo le...Nellebeta, inoltre, sono emerse anche delle indicazioni che suggeriscono l'aggiunta di un nuovo sistema per bloccare contatti sconosciuti su Whatsapp . Inoltre, Whatsapp dovrebbe anche ... Messina Denaro, trovato secondo covo: è un bunker. Le ultime notizie Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, prende a esempio l'eliminazione dalla Coppa Italia della capolista in campionato, per mano dell'ultima del gruppo, nel presentare la trasferta di domani sera ...Si è spenta in una casa di riposo a Tolone, in Francia, la donna più anziana al mondo: Suor Andrè Si è spenta in una casa di riposo a Tolone, in Francia, la donna più anziana al mondo: Suor Andrè, all ...