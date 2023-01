Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 197 contagi e 2 morti | bollettino 18 gennaio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sono 197 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi sono stati confermati su un totale di 1786 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati sono 101, in terapia intensiva 8 (dati immutati rispetto a ieri), 4.233 sono i casi di isolamento domiciliare (-226) mentre si registra il decesso di due donne di 81 e 91 anni, residenti nella provincia di Sassari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

2023 - 01 - 18 11:39:01 Pioggia e vento in Campania: 520 interventi dei vigili del fuoco Forte vento e pioggia stanno interessando da ieri la Campania: nelle36 ore i vigili del fuoco hanno ...... la situazione e' migliorata piu' del previsto' e il gruppo e' stato in grado di produrre e fare consegne maggiori del previsto nellesettimane di dicembre. A loro volta, gli ordinativi del ... Messina Denaro, trovato secondo covo: è un bunker. Le ultime notizie ROMA -Covid: oggi nel Lazio su 2.367 tamponi molecolari e 8.509 tamponi antigenici per un totale di 10.876 tamponi, si registrano 888 nuovi casi positivi (-347), sono 4 i decessi (-3), sono 618 i rico ...L’ultima assemblea degli azionisti Juventus di Andrea Agnelli, dopo 13 anni di presidenza, si apre con un minuto di silenzio per le due leggende Castano e Vialli e il congedo del ...