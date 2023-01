Ultime Notizie – Aborto | M5S | “Con ddl Fdi sarà esproprio patriota dell’utero”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “: il partito di Meloni vuole derubare le donne della proprietà sul proprio corpo e attribuire soggettività giuridica superiore a un ovocita fecondato rispetto alla femmina umana adulta. Neanche se fosse una battuta farebbe ridere. Purtroppo è il monstrum giuridico con cui questa maggioranza minaccia tutte le italiane in età fertile. Delirio ideologico puro“. Così la senatrice M5S Alessandra Maiorino commenta all’Adnkronos il ddl di Fratelli d’Italia recante la “modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano”, che ha come obiettivo quello di dichiarare che “la soggettività giuridica ha origine dal concepimento, non dalla nascita”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

