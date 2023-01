UFFICIALE – Clamoroso Salernitana | richiamato Nicola in panchina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)-Napoli vedrà ancora Davidein. Il tecnico piemontese era stato esonerato dopo ilk.o. contro l’Atalanta dello scorso weekend e la società aveva iniziato a cercare un nuovo allenatore. Il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis, avevano contattato Roberto D’Aversa e Eusebio Di Francesco, proponendo un contratto di 6 mesi con opzione per il rinnovo. Da entrambe le parti sono arrivate risposte scettiche per la durata del contratto.(Getty Images)è di nuovo l’allenatore Questa mattina, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che ha cambiato tutto: Davidetorna sulladella ...

Ha della decisione della Salernitana, che in viaha confermato questa mattina il proprio inedito dietrofront. Dopo l'esonero arrivato lunedì, è stato richiamato sulla panchina il tecnico ... UFFICIALE. Iervolino, clamoroso dietrofront: Nicola torna in panchina Ha del clamoroso la decisione della Salernitana, che in via ufficiale ha confermato questa mattina il proprio inedito dietrofront. Dopo l'esonero arrivato lunedì, è stato richiamato sulla panchina il ...Salernitana: ufficiale l'esonero di Davide Nicola che è stato rimosso dall'incarico di tecnico dopo la pesantissima disfatta di Bergamo contro l'Atalanta per ...