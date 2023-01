UFFICIALE – Ambrosino va in prestito al Cittadella

Padova Sport

Il Napoli ha ufficializzato la cessione in prestito al Cittadella di Giusseppe. L'attaccante uscito dalle giovanili del club azzurro era in prestito al Como da inizio stagione, ma trovando poco spazio ha preferito trovare una nuova sistemazione. L'A.S. Cittadella comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione di GIUSEPPE AMBROSINO dal Napoli. Attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli, Ambrosino si è messo in mostra ...