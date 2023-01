Udienza generale | Papa Francesco | la prima manifestazione pubblica di Gesù

Avvenire

"Le immagini e le testimonianze di questo tragico episodio sono un forte appello a tutte le coscienze. Non si può rimanere indifferenti!". Così il Papa, al termine dell'di oggi, in Aula Paolo VI, si è riferito al nuovo attacco missilistico di sabato scorso, che ha causato molte vittime tra i civili, soprattutto bambini a Dnipro, esortando ancora una ...commenta Papa Francesco, al termine dell', non ha mancato di rivolgere il pensiero all'Ucraina. 'Per favore, non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina - ha detto - , tanto bisognosa di vicinanza, di conforto e ... Il Papa: preghiamo per padre Achi e per i cristiani perseguitati In un’aula Paolo VI piena di fedeli intenti ad ascoltare la sua catechesi, Papa Francesco ha incentrato la sua attenzione su quella che è stata la prima manifestazione pubblica di Gesù, che segue ...Francesco ha dedicato la seconda catechesi sullo zelo apostolico al primo gesto pubblico compiuto da Gesù. Al termine, un ennesimo appello per la pace ...