Udienza Generale 18 gennaio | Papa Francesco ricorda l’assassinio del sacerdote nigeriano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nell’di mercoledì 18, dedicata al tema dell’evangelizzazione,padre Isaac Achi, ilche domenica scorsa è stato assassinato. Parlando del vero ruolo del cristianesimo, il Santo Padre rivolge il suo pensiero alla Repubblica Democratica del Congo. L’del 182023 è la seconda dedicata al tema dell’evangelizzazione. In questo contesto,torna a parlare del vero ruolo del cristiano e del Cristianesimo. Vivere la fede, infatti, non è proselitismo, come tiene a sottolineare il Santo Padre, ma prendersi cura dell’altro, allo stesso modo in cui Gesù si prende cura ogni ...

Nuovo appello di Papa Francesco per l'Ucraina, soprattutto dopo gli attacchi ad obiettivi civili. Concludendo l'di oggi in Vaticano, Francesco ha detto: 'non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina, tanto bisognosa di vicinanza, di conforto e soprattutto di pace'. Ha quindi ricordato:...'E per favore, non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina, tanto bisognosa di vicinanza, di conforto e soprattutto di pace'. E' l'appello, al termine dell', di Papa Francesco . 'Sabato scorso un nuovo attacco missilistico ha causato molte vittime civili, tra cui bambini. Faccio mio il dolore straziante dei familiari. Le immagini e le ... Papa: arriva ad udienza generale appoggiandosi ad un bastone - Primopiano All'udienza generale Francesco ha invitato a pregare per il sacerdote arso vivo in NIgeria e per le vittime dell'attacco missilistico di sabato scorso in Ucraina. All'inizio della Settiman ...In un’aula Paolo VI piena di fedeli intenti ad ascoltare la sua catechesi, Papa Francesco ha incentrato la sua attenzione su quella che è stata la prima manifestazione pubblica di Gesù, che segue ...