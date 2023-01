Ucraina | Mattarella a Zelensky | ' colpiti da tragedia che si aggiunge a immani lutti' **

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Nel farmi interprete dei sentimenti di partecipe vicinanza del popolo italiano desidero porgere le espressioni del più sincero cordoglio a Lei, signor Presidente, al Governo e all'amico popolo ucraino, già provato in questi mesi dae gravissime sofferenze a causa della brutale aggressione russa. Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime, incluse quelle dei bambini di una scuola locale coinvolti nella caduta dell'elicottero, mentre auguriamo ai feriti un pronto e completo ristabilimento". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Oleksandrovych, dopo aver appreso la notizia dellache questa mattina ha coinvolto l'elicottero che trasportava il ministro ...

