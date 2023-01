Ucraina | Zelensky | “Se non fermiamo Putin ci sarà Terza Guerra Mondiale”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Se non, altro che Unione Europea. Cila”. E’ lo scenario che il presidente ucraino Volodymyrdelinea in un’intervista a Porta a Porta rispondendo alle domande sull’evoluzione dellatrae Russia. “Quando lui invaderà la Polonia, gli Stati Baltici, nessuno riuscirà a fare nulla, bensì tutti entreranno nella. Tutti. Anche l’Italia, la Francia, gli Stati Uniti, l’Inghilterra, tutti gli stati membri della Nato saranno costretti a entrare inper dimostrare che la Nato esiste davvero”, dice. “Se qualcuno dei leader degli stati Nato non vorrà entrare in-aggiunge ...

Zelensky ha fra l'altro annunciato che "presto" il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà a Kiev e ha salutato la sua posizione di sostegno all'Ucraina. "Aspettiamo molto Giorgia", ha detto. "Invece al giorno d'oggi vedo Giorgia filoitaliana e questa è la cosa più importante: che è proitaliana e sostiene l'Ucraina. E sostiene i valori comuni. Oggi è così", ha concluso.