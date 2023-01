Ucraina | Zelensky | “Non abbiamo iniziato la guerra | ma la finiremo”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – ”Nonnoi questa, ma la concluderemo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrintervenendo in collegamento video al World Economic Forum di Davos e sottolineando che l’sta agendo ”in modo risoluto e forte”. Insistendo sulla necessità di fornire ulteriori armi all’ha detto di ”ritenere che la Russia si è già conquistata un posto tra i terroristi e questo non dipenderà più dalla sua leadership”. Prima di iniziare il suo discorso il presidente ucraino ha chiesto ai partecipanti di osservare un minuto di silenzio per le vittime dello schianto dell’elicottero. ”Non sono preoccupato” ha detto, rispondendo a una domanda che si lega alla morte del ministro degli Interni ucraino e del suo vice ...

