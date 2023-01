Ucraina | si schianta elicottero | 16 morti | anche ministro Interno e vice

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unsi èto, per cause ancora da accertare, nei pressi di un asilo nido a Brovary, sobborgo orientale di Kiev. Tra le 16 vittime ci sono ildell'ucraino Denys Monastyrsky, il suoEugene Yenin e il segretario di Stato Yurii Lubkovich. Lo ha confermato il capo della polizia, Ihor Klymenko, secondo quanto riferisce la Cnn. Secondo il capo della polizia, nove persone si trovavano a bordo del velivolo, che è precipitato nei pressi di un asilo e di un edificio residenziale. Tra ici sono due bambini. Altre 22 persone, tra cui 10 bambini, sono ricoverate in ospedale.