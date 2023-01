Ucraina | schianto elicottero | chi erano Monastyrsky e Yenin

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Denys, il 42enne ministro dell’Interno morto nellodel suo, era uno dei membri più attivi del governo ucraino, con un ruolo chiave nell’informare il pubblico sulle vittime civili dei bombardamenti russi. Aveva uno stretto rapporto di lavoro e di amicizia con i due collaboratori rimasti uccisi assieme a lui, il segretario di stato Yurii Lubkovich e il primo vice ministro Yevhen, quest’ultimo un ex diplomatico che aveva servito anche in Italia. La loro morte rappresenta la più grave perdita per il governo di Kiev dall’inizio della guerra. Avvocato e docente di diritto, sposato con due figli,era nato nel 1980 a Khmelnytskyi, inoccidentale. Nel 2019 è stato presentato al futuro presidente ucraino Volodymyr ...

