Ucraina | Putin | ' invasione tentativo fermare guerra Donbass'

la Repubblica

Il presidente russo Vladimirha definito la sanguinosa invasione dell'che lui ha ordinato "un tentativo di fermare la guerra" nel Donbass iniziata nel 2014. Lo riporta l'agenzia Interfax. Si stima che decine di ...E doccia gelata sulle speranza di un negoziato con l'. E' Sergej Lavrov , ministro degli Esteri russo trasformatosi dall'inizio dell'invasione da 'colomba' di Vladimira falco del ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Michel: "Sì ai tank a Kiev". Lavrov: "Sorpresi dall'Italia, tra leader fronte anti ... ribadendo che Mosca non poteva reagire agli eventi in Ucraina dal 2014. "Abbiamo resistito a lungo, abbiamo cercato di negoziare a lungo. A quanto pare, siamo stati solo ingannati - ha detto Putin - ...(LaPresse) Sanna Marin è intervenuta martedì al World Economic Forum a Davos, in Svizzera e ha parlato anche di Ucraina. "Putin vuole ...