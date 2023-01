Ucraina | precipita elicottero vicino asilo nido | vittime

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unsi è schiantato, per cause ancora da accertare, nei pressi di una Brovary, sobborgo orientale di Kiev. Lo ha riferito il governatore locale, Oleksiy Kuleba, precisando che ci sonoe che diversi bambini si trovavano all’al momento dello schianto. Sul posto le squadre di emergenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Lo schianto è avvenuto vicino a Kiev. Almeno 16 morti tra cui due bambini. Gb: le forze ucraine si sono ritirate da ...Anche l'Olanda ha annunciato che manderà missili Patriot all': lo ha detto il premier Mark Rutte in visita alla Casa Bianca. Il presidente ucraino Zelensky ha invece annunciato che "presto" la ... Guerra Ucraina, elicottero precipita vicino ad un asilo: il ministro Monastyrskyi e 2 bambini fra le 16 vittim È «molto probabile» che le truppe ucraine si siano ritirate dalla città orientale di Soledar. Lo riferisce l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento ...Un elicottero è precipitato oggi vicino ad un asilo e a edifici residenziali nella città di Brovary, nella regione di Kiev, almeno 5 vittime tra le… Leggi ...