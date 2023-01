Ucraina | l' elicottero con a bordo il ministro dell' Interno precipita su un asilo a Brovary Almeno 14 le vittime

Agenzia ANSA

- Kiev non esclude il sabotaggio, i testimoni riferiscono di un'esplosione a bordo. Zelensky, intervenendo in videocollegamento al seminario di Davos, ha sollecitato nuovamente l'Occidente a fornire ...L'Occidente ha esitato nel 2014, ma adesso il mondo non deve esitare, serve un approccio veloce nelle decisioni per aiutare l'e far fronte alla Russia che sta esportando il terrore . Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , intervenendo al Forum economico di Davos in videocollegamento. Non siamo stati ... Ucraina: l'elicottero cade su un asilo, muore ministro dell'Interno - Europa L'elicottero su cui viaggiava il ministro dell'Interno ucraino, Denys Monastyrskyi, è precipitato mercoledì mattina vicino a un ...Un elicottero è caduto nei pressi di Kiev vicino ad un asilo. I morti sono 18, tra cui il ministro dell'Interno, i feriti 29. / Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...