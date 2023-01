(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri russo Sergei, ha affermato che icon il presidente ucraino Vladimirsulle sue iniziative di pace sono.“Non si può parlare dicon, se non altro perchè ha legalmente vietato icon il governo russo. Quindi tutte queste chiacchiere occidentali sul fatto che ‘loro sono prontì provengono tutte dal maligno”, ha detto mel corso di una conferenza stampa a Mosca sull’attività diplomatica russa nel 2022, a quanto riferisce la Tass. Perl’Occidente sta usando l’per ottenere un “dominio totale”, con a capo gli Stati Uniti. “Gli Usa, attraverso l’, stanno conducendo una guerra ...

per procura contro il nostro Paese", ha aggiunto.