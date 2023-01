Ucraina | il ministro dell’Interno morto nello schianto di un elicottero «Forte esplosione in volo» | Kiev non esclude un sabotaggio – Il video

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Unè precipitato nelle prime ore di questa mattina, 18 gennaio, vicino ad un asilo e ad altri edifici residenziali nella zona di Brovary, un sobborgo di. A darne per primo notizia, su Telegram, è stato il governatore della regione Oleksiy Kuleba. Lodel mezzo ha provocato un incendio. Nel tragico incidente sono morte almeno 14 persone: tra queste, anche ilucraino Denys Monastyrskyi, insieme al suo vice Yevhen Yenin e al segretario di Stato Yuriy Lubkovich, insieme ai loro assistenti e all’equipaggio dell’. Oltre ai passeggeri a bordo dell’aeromobile, che sarebbero stati in totale nove, risultano mortianche almeno un bambino che frequentavano l’asilo colpito. In precedenza le ...

Agenzia ANSA

... nella regione di Kiev, in cui hanno perso la vita il dell'Interno ucraino Denys ... Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e uomini della Croce Rossa per ...