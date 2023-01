Ucraina | Guterres Onu | Al momento no condizioni per negoziare pace

Il Sole 24 ORE

Davos, 18 gennaio 2023 Al momento non ci sono le condizioni per negoziare una pace fra Ucraina e Russia. Lo ha affermato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, intervenendo al World Economic Forum di Davos. Prosegue il World Economic Forum. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, avverte: il nostro Pianeta sta attraversando una 'tempesta perfetta'. Gentiloni: 'Avanti su misure più mirate su caro energia'. Il cancelliere tedesco Scholz: 'La Germania vuole essere ...