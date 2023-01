Ucraina | elicottero precipita vicino asilo | 16 morti | tra cui il ministro dell’Interno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A poco più di un mese dal primo anniversario della guerra, l'paga oggi un nuovo caro prezzo all'invasione russa del Paese. Undiretto verso "una zona calda" del conflitto - che in seguito la polizia ha rivelato essere Kharkiv - si è schiantato nei pressi di una Brovary, un sobborgo della capitale Kiev con circa 100mila abitanti. A bordo c'erano sei alti funzionari del ministero dell'Interno ucraino e tre membri dell'equipaggio, tutti deceduti. Tra loro, ilDenis Monastyrsky, il primo viceYevhen Yenin e il segretario di Stato Yurii Lubkovych. Almeno 16 le vittime totali, tra cui tre bambini. Nove erano civili del posto "che stavano accompagnando i bimbi all'", secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità di Kiev, comunque in continuo ...

